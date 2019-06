Non, Aonuma n'a pas dit cette phrase.

Bonjour à tous,

Je fais cet article pour rectifier un petit peu le tir sur le prochain Zelda. En effet, beaucoup ont été enthousiasmés par l'annonce du jeu mardi dernier mais ont vite déchantés quand ils ont lu, ou plutôt pensaient avoir lu qu'Aonuma avait dit que ce serait la même map pour la suite, ce qui n'est pas le cas.

Voici sa véritable déclaration :

"One of the reasons we wanted to create a continuation was because I wanted to revisit that Hyrule again and use that world again, while incorporating new gameplay and new story"

Ce qui veut dire pour les anglophobes :

"L'une des raisons pour lesquelles nous avons voulu créer une suite était que je voulais revisiter une nouvelle fois cet Hyrule et réutiliser ce monde, tout en incorporant un nouveau gameplay et une nouvelle histoire"

Personnellement, ce que j'entends par une revisite de cet Hyrule et une réutilisation du monde, c'est surtout les mêmes personnages, les mêmes peuples, les mêmes villages, les mêmes emplacements, grosso modo, sans que ce ne soit exactement les même choses. Il n'est fait aucune mention de la map du Breath of The Wild original. Il est fait mention d'une revisite d'Hyrule, par contre. Pour rappel, la région d'Hyrule n'est pas fixe puisque l'on la retrouve également dans Ocarina of Time (1998.), The Wind Waker (2002), Twilight Princess (2006), Skyward Sword (2011), Breath of The Wild (2017) je ne mentionne que les jeux sortis sur console de salon. Bref, autant d'apparition de cette région culte et vous noterez que, malgré que ce soit la même région avec souvent les mêmes noms et les mêmes localisations qui reviennent (Lac Hylia tout au sud, Fôret de Fironne au sud-est, Lanelle (qui est elle dans différents endroits selon les jeux, ce qui n'est pas incohérent mas ce n'est pas le sujet), Montagne de la Mort vers le nord-est, Ordin vers le nord-est, domaine Zora vers l'est, Désert Gérudo vers le sud-ouest de la map, etc), ce ne sont jamais exactement les mêmes lieux. Par exemple, le Lac Hylia dans Ocarina of Time n'est pas le même que celui dans Twilight Princess ou celui de Breath of The Wild.

Et c'est normal, car personne ne fait cela, c'est tellement évident et il y a pourtant des gens qui croient qu'Aonuma est assez bête pour réutiliser exactement la même map. Vous pensez vraiment qu'il faudrait plus de 3 ans et demi (en considérant que le jeu sorte fin 2020 ce qui, disons-le, est très peu probable) à la team en charge du développement du jeu juste pour refaire un nouveau gameplay et une nouvelle histoire ? Bien sûr que non, sinon le jeu serait déjà sorti. C'est évident que le jeu aura plus que ça, avec sûrement une nouvelle map ou au moins des très gros changements.

Je pense que l'on fera affaire à un monde parallèle. On aura le monde (sous-entendu la map, cette fois-ci) de Breath of The Wild tel que nous le connaissons avec quelques modifications principalement sur les villes avec un Hyrule en paix vu que le jeu est censé se dérouler quelques semaines / mois après la fin du premier jeu. Puis un autre monde, sûrement sous forme de Dark World ou d'un Hyrule d'un autre temps. Les Zelda abordent tous ou presque le thème du temps. Certains jeux permettent même de voyager entre le présent et le passé (Ocarina of Time, Skyw Sword, Breath of The Wild mais uniquement à travers les cinématiques).