Nintendo vient d'annoncer que le dernier Splafest se déroulera du 17 au 21 juillet prochain ! Après cela, ce sera la fin du suivi du jeu (plus de nouveau DLC/vêtements ou festival).A noter que le jeu continuera, bien entendu, de fonctionner en ligne

posted the 06/08/2019 at 11:51 PM by suzukube