Apres Sony avec la Vita, c'est maintenant Nintendo qui met lentement fin a la 3DS.En effet, le site officiel de Nintendo indique que "toute la production a été interrompue" concernant la New 3DS, néanmoins les 3DS XL, 2DS et 2DS XL continuent pour le moment d'être produites.On rappelle au passage qu'il n'y a plus aucun titre Nintendo prévu sur la machine.

posted the 06/04/2019 at 11:50 AM by guiguif