Quelques tests des versions PC/PS4 :Test Version Switch :PS : Avec les dernières mise à jour, il n'y a plus de chute de framerate et qualité de l'image amélioré (en mode "portable").

Cette Définitive Edition propose des commandes et des fonctionnalités de jeu améliorées -Nouveaux contrôles de caméra. -Interface amélioré. -Écran tactile. -Vibrations HD.

posted the 05/31/2019 at 06:00 PM by nicolasgourry