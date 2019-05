Jeux Video

Voilà, juste pour prévenir d'éviter de vous faire chier à regarder un fond noir avec des mains pendant encore des heures :



Count down for #DEATHSTRANDING is on.

Stay tuned -5/29 in US/EU, 5/30 in JPN time zone.

Simultaneous reveal worldwide



Avec le décalage horaire, ce sera donc entre 17h00 et minuit chez nous.