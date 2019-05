Bonsoir, nouveau sondage, et bien tout est dans le titre à savoir quel est votre Uncharted préféré ? Pour ma part j'en ai fait que 2, le premier et le second, oui j'essaie de rattraper mon retard, je ferais les autres ensuite.



Le 1 j'ai bien aimé sans plus et le 2 je l'ai largement préféré au premier qui est plus varié, plus spectaculaire, l'histoire plus intéressante même si un peu cliché et des personnages plus travaillés. Et puis il est magnifique même encore aujourd'hui (je l'ai fais sur PS3 )



Et vous alors ?



Uncharted Drakes Fortune ( 3 votes)

Uncharted 2 Among Thieves ( 3 votes)

Uncharted 3 Drake Deception ( 1 vote)

Uncharted Golden Abyss ( 0 vote)

Uncharted 4 A Thief End ( 6 votes)

Uncharted Lost Legacy ( 2 votes)



À vos votes !