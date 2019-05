Bonjour Gamekyo,Comme chaque année avant l'E3, l'émission sur la chaîne italienne Gameforever.it, avec son fameux insider mistermax, nous livres les derniers bruits de couloir de l'industrierediffusion de l'émission ce soir 22H sur la chaîne satellite Canal 5 italie.Alors en résumé ce qu'il dis :Les jeux,- Halo et Gears seront présent avec du Gameplay. (grosse claque graphique en vue)- Ori 2 sera présenté et la date de sortie sera le jour même, directement disponible sur le gamepass.- Un jeu Rare (nouveau).- un nouveau Forza next gen. (4k/60fps, raytracing, hdr)- Splinter Cell exclu temporaire Xbox.- fable next gen annoncé..- Gros partenariat avec Capcom pour plusieurs jeux exclu- rachat de 3 nouveaux studio, dont IO interactive..- exclu temporaire sur Cyberpunk- présentation vite fait de la next gen.. sans s'y attarder. (beaucoup plus puissante qu'une PS5)- Xcloud sur Playstation, Switch, Smartphone ect..- Gamepass qui double le nombre de jeux dispo.- Nouveaux pad Xbox à détection de mouvement ?- casque VR mixte prévu pour la next gen.Voilà dans les grandes lignes, ce qui c'est dis durant l'émission de ce matin..Le clou du spectacle, serait la monté de Sony sur scène, pour se féliciter du partenariat avec Microsoft et Azure..Puis les lumières s'éteigne et gros coup de tonnerre.. Half life 3 première présentation avec du Gameplay !!Voilà j'espère que la lecture vous as pluvivement.Giu-San