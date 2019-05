Moyenne presse 3,1/5 (pour l'instant). Moyenne presse 3,1/5 (pour l'instant).

Rob Letterman a relevé un défi de taille avec Détective Pikachu : le réalisateur de Chair de poule - le film et des Voyages de Gulliver réussit à rendre crédible des Pokémon en prises de vues réelles (ou presque).Les aventures de Tim Goodman sont drôles et épiques. Malgré une narration un peu trop familiale, le film regorge de références que les fans sauront apprécier. Et Ryan Reynolds est parfait dans le rôle d’un Pikachu cynique et accro à la caféine.Ce que cet ersatz de "Qui veut la peau de Roger Rabbit ?" perd en dramaturgie, en science du récit et en construction, il le gagne en douceur, en épate visuelle et en générosité, s'assurant de toujours offrir à son spectateur un écrin agréable où déployer sa nostalgie.Cette adaptation familiale d’un jeu vidéo se révèle soignée, divertissante et in fine attachante, malgré des facilités.Son caractère hors cadre frappe d’abord, comme un film qui ne serait pas tant une adaptation canonique qu’un objet entre la fanfiction roublarde et le catalogue d’easter eggs.Les bestioles les plus bariolées de l’univers débarquent en salle dans une comédie noire assez maline qui finit par séduire par son mélange des genres.Détective Pikachu ne manque ni de qualités ni de charme mais souffre d’une réalisation banale et brouillonne.Un film pour les initiés, qui frôle parfois le film catastrophe. https://twitter.com/DCrowsNest/status/1120878309066231808?ref_src=twsrc%5Etfw IGN