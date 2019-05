Bakutsuri Bar Hunter est un anime basé sur la pècheUn premier jeu de cet anime est sortie sur 3DS.Fishing Spirits Medal Game est un jeu d'arcade.Le jeu est prévu le 25 Juillet au Japon.Il y aura des poissons en plus spécifique pour cette version et l'ajout d'un mode aventure.

posted the 05/11/2019 at 07:55 AM by nicolasgourry