Bonjour a tous,



Je viens donner mon avis sur le jeu car j'ai lu de nombreuses critiques négatives aussi bien sur les sites spécialisés que sur les forums.



Le jeu m'a été offert et, conscient des critiques que j'avais lues ici et là, j'avais tout de même très envie de l'essayer. La raison est simple, je suis un grand fan des jeux d'action à la troisième personne.



Je n'ai pas la prétention de faire un test complet après seulement 6h de jeu mais je tiens néanmoins à vous donner mon impression, qui étonnamment, va souvent bien à l'encontre des critiques.



Les + :

-C'est très beau et l'univers est extrêmement cohérent.

-Le jeu est extrêmement plaisant à jouer avec pleins de petites choses a faire et a voir, on prend du plaisir dès les premières minutes. La curiosité est récompensée ! De plus, je trouve que les missions sont assez variées !

-Les hordes ... Beaucoup de stress et pas mal de préparation pour s'en sortir sans trop de peine

- L'évolution du personnage est très agréable avec pas mal de compétences bien utiles à debloquer.

-La Map ne me paraît pas trop grande (même si je me demande si elle est complète dès le début du jeu, ce qui serait étonnant au vu de la taille des open world actuellement). En effet, je n'en peux plus des maps énormes dont je fais rarement le tour (Red Dead 2, Breath of The Wild, The Witcher 3, Skyrim, etc...). J'aime avoir tout vu, ce qui est rarement possible pour moi avant de trouver le tout répétitif et donc ennuyeux.



Les - :

- La maniabilité à moto nous ramène à l'époque des GTA sur PS2 mais l'évolution de notre monture la rend plus agréable à piloter. Personnellement, le fait de devoir remettre de l'essence ne m'a pas posé plus problème que ça jusqu'à maintenant.

- Les cut-scenes sont en effet un peu envahissantes mais pas de quoi hurler même si la comparaison avec la fluidité d'un God of War fait forcément mal.

-L'IA est clairement un peu aux fraises mais les ennemis sont tellement nombreux que la sensation de risques reste omniprésentes. L'infiltration fonctionne beaucoup mieux que prévue.



Je terminerai en précisant que pour le moment et après avoir installé tous les patchs avant la première session de jeu, je n'ai rencontré AUCUN bug d'affichage ou autre ...



Je n'ai pas pour habitude de poster des avis mais mon ressenti est tellement en opposition avec ce que j'ai pu lire (ce qui encore une fois est assez rare), que je souhaitais défendre ce jeu qui jusqu'à présent n'invente rien mais réussi tout ce qu'il entreprend. Le jeu s'inspire de jeux que j'adore comme TLOU, The Evil Within et Resident Evil 4, et pas uniquement pour le côté zombie mais pour l'action et la sensation d'évolution du personnage dans un univers où règne une insécurité omniprésente. A voir si le jeu me tiendra en haleine jusqu'au bout mais jusqu'à présent, les sensations sont excellentes et le plaisir au rdv.



Bonne journée à tous,