Ce panneau publicitaire nous donne une liste des détails qu'on a pu repérer sur ce panneau :- Les tuyaux auront plusieurs couleurs- Banzai Bill (Bullet Bill géant) sera dispo dans Super Mario World- Big Mario sera de retour dans Super Mario Bros- Charvaargh (le dragon de feu qu'on avait pu voir dans Super Mario 3D World puis Captain Toad: Treasure Tracker et Mario Party 10) sera de la partie- Les stalactites de glace seront également disponibles- On aura des Snake Blocks dans Super Mario Bros.

posted the 04/29/2019 at 01:25 PM by nicolasgourry