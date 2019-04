J'ai essayé Zelda avec le Toycon. Je vois pas trop a quoi Nintendo a pensé. Déjà c'est hyper fatiguant de tenir le truc. En plus j'ai eu une nausée au bout de 15 minutes horribles. Pour que cela fonctionne il faudrait vraiment une résolution d'écran supérieure parceque la.... Ça tue tt le charme tellement c'est pas beau. Je me dis qu'il y a du potentiel malgré tout mais pas dans les conditions actuelles. Burp !

posted the 04/26/2019 at 12:21 PM by xxther3dxx