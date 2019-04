Dans un premier tweet, le développeur indique quePlusieurs problèmes techniques ont retardé sa sortie, mais la mise à jour est désormais en phase de "Quality Assurance" afin de chasser les bugs.Dans la foulée, Eric Barone a évoqué la prochaine mise à jour de contenu (1.4). Celle-ci apportera des nouveautés et des fonctionnalités "qualité de vie" visant à rendre Stardew Valley plus fun et agréable à jouer. Il donne un exemple : la possibilité de payer Marlon afin de récupérer l'équipement perdu en mourant dans les mines. Aucune date de sortie n'a été indiquée pour cette mise à jour, on sait simplement qu'elle paraîtra d'abord sur PC.