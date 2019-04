Gameblog

JeuxActu

Mystérieux, Control l'est toujours. Beaucoup. Notre double séance de gameplay ne permet pas encore d'apprécier la qualité de son écriture et de sa mise en scène, qu'on imagine parfaitement cadrées, et c'est tant mieux pour éviter le moindre spoiler. Il est encore difficile d'entrevoir le côté ouvert de l'exploration et les façons d'élargir encore le terrain de jeu en débloquant certains éléments. Mais l'on peut déjà être sûr que, comme à son habitude, Remedy va livrer de l'action solide, avec un véritable sentiment de puissance, et une ambiance qui transpire la classe par les différentes esthétiques employées, les effets visuels qui tabassent et un son qui plonge le joueur dans un énorme foutoir paranormal qui file déjà les chocottes. Le 27 août prochain, sur PS4, Xbox One et PC, devrait, normalement, être une bonne journée.Control n’offre pas que des combats aux mécaniques bien huilées et assez complètes, malgré une répétitivé vite aperçue, mais aussi et surtout un univers ultra-savoureux dont il nous tarde terriblement d’en savoir plus. Remedy est indéniablement doué pour concocter des atmosphères uniques et ce QG énigmatique du Bureau Férédal du Control annonce une aventure mystérieuse aux aboutissements croustillants : de plus, le studio se plaît à cadrer une structure basée sur l’exploration volontaire, revenant aux sources du jeu vidéo en ne prenant que rarement le joueur par la main pour raconter son histoire. Mieux encore, ses environnements parviennent à surprendre avec des variations inattendues et torturées que l’on apprécie chaudement. Si quelques craintes résident toujours du côté de la variation des affrontements ainsi que d’un framerate qui souffre d’effets de particules léchés mais sans doute trop conséquents, il se pourrait bien que l’on tienne là l’une des expériences les plus divertissantes de l’été, sans pour autant réinventer la formule. Un bien bon cocktail en prévision des chauds airs d’août, mois au cours duquel Jessie Fayden débarquera sur PC, PS4 et Xbox One.