Akira le film live avance mais malheureusement comme bon nombre d'adaptations ricaines ça risque de faire grincer les dents des fans.En effet le magasine Production Weekly a publié dans son dernier numéro le pitch du film et si le resumé semble proche de l'original et que les personnages garderont bien leur nom originaux, on y apprend que Neo-Tokyo sera remplacé par Neo-Manhattan, mais surtout que Kaneda et Tesuo seront frères et que Kaneda sera barman.De plus un personnage inventé pour l'occasion, a savoir Ky Reed un chef de rébellion, serait joué par Kristen Stewart.On rappel au passage qu'une nouvelle edition combo DVD/Blu-Ray contenant des Vinyles, Artbook and co vient de sortir pour les 30 ans du film chez Dybex pour 99,99 euros et qu'une version plus light est dispo a 44,99 euros.