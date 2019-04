Q: How difficult did you make the game?



Matsumiya (Nintendo): Because we want people to enjoy the Yoshi world we have created, we were aiming for a difficulty that allows players to have fun. Even though the game is designed around collecting flowers in order to advance to the next area, within each course it’s not only about the flowers but also the Poochy puppies on the reverse side, as well as finding all those crafting materials. That means players can play the levels over and over to collect everything.



Q: But finding everything is a challenge in itself.



Matsumiya: That’s right. That’s why we have also added the Mellow Mode (where Yoshi can use wings to fly around the stage and takes less damage) and the ability to change the difficulty. While there may be some players wanting the same play challenge as Yoshi’s Island, I think there may also be players who want to enjoy the world but find the gameplay bewildering. Because of that, we thought about how we could help out those using the more casual Yoshi. So, for example we have a notification sound play when those players are close to flowers as a hint until they find it, so that we aren’t taking away that excitement of discovery.

Alors que certains veulent un "mode facile" dans le dernier jeu de From Software dans la ligné des Souls, Sekiro: Shadows Die Twice, il y d'autres jeux où la difficulté est nulle ce qui a aussi donné du grain à moudre par le passé pour des joueurs exigeants (comme Kirby's Star Allies l'an dernier).Yoshi's Crafted World est le dernier jeu produit par le studio japonais Good-Feel, produisant à l'origine des jeux éducatifs mais essentiellement connu chez nous pour les opus Wario Land: The Shake Dimension et Kirby's Epic Yarn (Au Fil de l'Aventure si vous préférez), ayant surtout développé le précédent opus de Yoshi: Yoshi's Woolly World qui est certainement l'opus le plus équilibré de la série (nombre de stage important, "collectables" avec une bonne difficulté et secrets à débloquer).Le producteur assistant du jeu, Nobuo Matsumiya, a répondu aux questions du magazine Nintendo Dream, dans lequel il s'explique sur la difficulté du jeu :Pour résumer, Yoshi's Crafted World se veut être un jeu divertissant pour tout le monde. Le mode Relax (Mellow Mode) s'adressant tout particulièrement aux personnes désirant zéro prise de tête avec le gameplay (Yoshi prend moins des dégâts et un indicateur aide le joueur à trouver les Fleurs Souriantes).Là où je ne suis pas d'accord c'est que Crafted World de base est bien loin d'un Yoshi's Island en terme de challenge, car le game-design est beaucoup moins élaboré. Dans Yoshi's Island, les éléments de gameplay se recyclent intelligemment dans divers contexte ce qui amène à des level-design riches et à des interactions joueurs/éléments toujours aussi excitants au fil du jeu, du premier niveau jusqu'à Bébé Bowser. On sentait vivre une vraie expérience dans l'univers de Yoshi et c'est ce qui faisait déjà défaut dans Yoshi's Island DS puis sévèrement dans Yoshi's New Island.Yoshi's Crafted World est surtout construit différemment, notamment sur la base d'un gameplay prenant en compte que le level-design est en 3D, l'essentiel du jeu réside juste dans pouvoir tirer dans les plans avant et arrière à Yoshi. Par exemple, trouver les fleurs ou les Tipoochies revient très souvent à vérifier ces différents plans pour ne pas les rater. Et quand vous êtes comme moi, assez expérimentés, le 100% revient à relooker les niveaux pour voir ce qu'on a raté. On se rapproche ici plutôt d'un Yoshi's Story.