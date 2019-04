Jeux Video

Ci-dessus, le concept-art d'un artiste d'Ubisoft comme il en existe tant et qui ne veut pas forcément dire grand-chose puisqu'il y en a pour tout et n'importe quoi (les mecs s'occupent comme ils peuvent parfois).Sauf que.Ubisoft, c'est des mecs bien habitués à teaser eux-mêmes des jeux dans leurs propres productions. Récemment, ce fut le cas pour leur jeu d'aventure spatiale (bon il a finalement été annulé) mais également Watch Dogs 3 qui devrait être prochainement annoncé à en croire les rumeurs.Et là, c'est The Division 2 qui cache un poster où l'on découvre la mention "Valhalla" et un nordique tenant l'une des pommes d'Eden.Perso, tout cela est fort plausible car :- Cette partie de l'histoire est vendeuse.- Y a toujours des bateaux et ça aime ça chez Ubi.- Ils vont encore pouvoir nous taper des délires mythologiques comme dans Odyssey et Origins.Pour autant, je ne pense pas que ce sera le prochain épisode (celui de 2020 donc) puisque tout porte à croire que ce sera Rome pour terminer la trilogie actuelle.