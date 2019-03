Jeux Video

Grosse rumeur du moment, lancée au départ par la chaîne Spawn Wave, relayée par quelques médias et qui semble être confirmée à demi-mot par l'insider Liam Robertson.Et voici donc ce qui en sort :- Le prochain From Software sera de nouveau publié par Bandai Namco (comme les Souls)- Potentiellement annoncé au prochain E3- Monde complétement ouvert- Plusieurs royaumes à visiter dans n'importe quel ordre- Le but sera de tuer les dirigeants des ces royaumesEt la grosse info :- George RR Martin participera à l'écritureJ'ai bien dit qu'il participera, pas que ce sera une adaptation de Game of Thrones heinBref, pincettes pour le moment donc on attend.