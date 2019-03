Cygames donne aujourd'hui quelques nouvelles de Granblue Fantasy Relink prévu sur PS4 au magazine Famitsu.Après la fin du contrat de Platinum Games le développement s'est ralenti mais depuis quelques temps le personnel a augmenté et IL est désormais composé d'autant de membres qu'a l’époque ou l’équipe de Platinum bossaient sur le jeu, ce qui fait que le développement devrait vite s’accélérer.De plus nous apprenons que Kenichiro Takaki, le producteur de Senran Kagura, vient de quitter Marvelous notamment à cause de la nouvelle politique de régulation des contenus a caractères sexuels qui ne peut plus lui permettre de faire ce qu'il veut (méchants Sony) pour faire un jeu console Fantasy "plus orthodoxe" chez Cygames (un bien pour un mal donc)