C'est le donjon RPG, Labyrinth of Galleria qui est la suite de Labyrinth of Refrain : Coven of Dusk, il est prévu sur PS4/PSVita/Switch, il sortira au Japon le 25 Juillet 2019.L'info a été révélé par le dernier numéro de Dengeki PlayStation.

posted the 03/26/2019 at 10:04 AM by nicolasgourry