DMC5 sera adapté en manga sous le nom de "Devil May Cry 5: Visions of V" par Tomio Ogata et servira de préquel au jeu en nous en dévoilant un peu plus sur V.Le premier chapitre debarquera le 27 Avril.Bonne chance a l'auteur car il va en chier avec tout ces tatouages.Rappellons que ce n'est pas la premiere fois que DMC est adapté en manga puisqu'il y avait deja eu deux tomes prequel a DMC3 (ainsi qu'une BD sur Devil May Cry premier du nom et sur DMC Devil May Cry).