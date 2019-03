While playing Darksiders Warmastered Edition, you can choose between High Quality and High Performance modes. The former uses a 720p / 1080p native resolution and hovers around 25 – 30 frames per second. If you go with High Performance mode instead, the resolution will be lower but the frame rate jumps up to 50 – 60 FPS.Tout en jouant à Darksiders Warmastered Edition, vous pouvez choisir entre les modes Haute qualité et Haute performance. Le premier utilise une résolution native de 720p / 1080p et oscille entre 25 et 30 images par seconde. Si vous optez pour le mode Haute performance, la résolution sera plus basse mais la cadence montera jusqu'à 50 - 60 FPS.