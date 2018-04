Rocket League : le point sur la MAJ Switch

Le 3 avril verra arriver la nouvelle MAJ deavec son mode Tournoi local/online, un nouveau véhicule (la Samouraï), de nouvelles musiques, de nouvelles options de tri et… des améliorations pour la version Switch.C'est sur ce dernier point que Psyonix revient aujourd'hui en réaffirmant que cette version bénéficiera maintenant d'options graphiques avec le choix entre « Performance » et « Qualité ».Performance :- (dynamique) 900p en dock et 720 en nomade- 60FPSQualité :- 1080p en dock et 720p en nomade- Meilleur rendu (couleur, aliasing, ombre...)- 30FPSLe développeur ajoute que le titre en profitera pour devenir compatible avec l'option de capture vidéo qui vous permettra d'enregistrer par une simple pression du bouton Share vos 30 dernières secondes de jeu avant le partage sur les réseaux sociaux.