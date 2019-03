Alors voila DOA6 à peine sortie et déjà un scandale niveau contenu et prix, je m'explique :La version deluxe coûte 85euro avec quelques costumes bonus (1 par perso) + le perso Nyotengu, et oui elle est payante dans celui cimais aussi surprise :Voila voila, bravo les gars, vous commencez bien fort votre jeuOn en parle du contenu de merde comparer au Tekken et Soul Calibur 6, la on a que un mode plus ou moins intéressant qui est le mode QUETE, avec des objectifs dans les missions, mais le reste... le mode histoire pue la merde au passage. bref petite douche froide...