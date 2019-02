Nintendo vient de confirmer que Pauline (personnage de type vitesse) sera disponible en tant que personnage jouable pour tous les participants du tournoi en ligne de mars dans Mario Tennis Aces. Le tournoi débutera le 1er mars, et le 1er avril, tout le monde pourra obtenir Pauline, sans devoir participer au tournoi en ligne.Les prochains personnages jouables ont été également annoncés : Kamek (disponible pour les participants du tournoi d'avril, puis disponible pour tout le monde à partir du 1er mai) et Skelerex (disponible pour tous les participants du tournoi de mai, puis disponible pour tout le monde à partir du 1er juin).

Who likes this ?

posted the 02/28/2019 at 09:00 AM by nicolasgourry