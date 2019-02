Spoiler :



- Si la résurrection de Roxas et Ventus est expliquée dans le jeu, les circonstances du retour de Xion restent un mystère. Nomura souhaite que les gens émettent leurs théories, mais il indique que cela sera expliqué dans un DLC.



- Si vous avez terminé le jeu, vous avez peut-être eu l’occasion de déclencher une séquence de discussion dans le Monde final entre Sora et un personnage mystérieux (symbolisé par une étoile). Interrogé sur ce dernier, mais également sur le Sujet X évoqué dans les Rapports secrets (et lié à Isa et Lea), Nomura a confirmé qu'il s'agissait de personnages ayant déjà fait leur apparition dans la série. L'identité de "l'étoile sans nom" pourrait être révélée dans un éventuel futur.



- En étant observateur, il est possible d’établir un lien entre Scala ad Caelum et la Ville de l’Aube. Les personnages en noir apparus à la fin du jeu à Scala ad Caelum sont des répliques selon Nomura.



- Interrogé sur l'épilogue, la scène secrète, et l'existence de Yozora du jeu Verum Rex mis en scène dans le Coffre à jouets, Nomura indique que, comme par le passé, il s'agit d'une introduction à l'histoire qui pourrait être racontée dans un éventuel futur. Il y a toutes sortes de spéculations sur la scène secrète, mais ce n'est pas quelque chose de simple qui pourrait être compris à l'heure actuelle.

- KH III s’est écoulé à plus de 5 millions d’exemplaires dans le monde. Les chiffres de vente (versions physiques et dématérialisées) ont dépassé les attentes de Nomura. Mais tout n’est pas encore terminé, il travaille actuellement sur les DLC. Il admet que son sommeil s’est encore raccourci après la sortie du jeu.- KH III ne propose pas de mode de difficulté Critique. Nomura explique que ce mode n’existait pas dans les versions originales des jeux de la série et a été ajouté par la suite en tant que bonus des versions Final Mix. Pour suivre cette tradition, le mode Critique sera donc ajouté à KH III dans le futur. Ils ne veulent pas simplement jouer sur la force des ennemis. Ils peaufinent les choses pour s'assurer que ce n'est pas simplement un "mode plus difficile", mais aussi un mode amusant qui répond aux attentes des joueurs.- Jusqu’à maintenant, des bonus étaient proposés sous la forme de rééditions Final Mix des jeux, mais il souhaite désormais proposer du contenu via les DLC. Les contenus téléchargeables gratuits seront d’abord publiés sous la forme de mises à jour du jeu. S’agissant du DLC payant, ils veulent proposer plus de contenus et cela prendra donc plus de temps. Nomura et son équipe veulent proposer tout cela cette année afin de pouvoir se concentrer sur le prochain jeu.- Nomura indique que l’histoire du Coffre à jouets (Toy Story) fut la première à entrer en production, deux ans ont été nécessaires pour l’élaborer au gré des discussions avec Pixar. Ce monde symbolise le début du développement du jeu.- Les formes dans KH III sont très différentes de celles dans KH II. La « Forme rage » rappelle sous certains aspects la « Non-forme » de KHII mais elles sont différentes : si la « Non-forme » donnait le sentiment que Sora était complément plongé dans les ténèbres, la « Forme rage » ne va pas aussi loin et est basée sur le fait pour Sora de rentrer dans un état déchaîné contrôlé par la colère.- Le futur de la série pourrait être l’occasion de répondre à des questions restées en suspens (le journaliste évoque les noms encore inconnus de certains membres de l’Organisation ou encore les cicatrices sur le front d’Isa), mais Nomura souhaite envisager le futur comme une. Toutefois, même s'ils en parlent, ils n’ont encore rien décidé sur l'avenir de la série, les plans de Nomura pour l’année sont déjà fixés.- Beaucoup de campagnes promotionnelles ont été organisées au Japon pour la sortie de KH III (la collaboration avec la tour Sky Tree, les chambres de l’Ambassador Hotel de Disney Tokyo Sea, la tournée de concerts etc). Nomura a été impressionné par ce qui a été réalisé à l’Ambassador Hotel. Il pense que nous avons vu tout ce qui peut être annoncé pour le moment.