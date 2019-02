est un Directeur Artistique travaillant pour Sony et notamment sur. Etant un fan de Super smash bros, il a commencé il y a quelques temps à poster sur son compte Instagram ses version réalistes des combattants. Il a d'abord commencé avec Bowser, Link, Fox et Samus, maintenant il poursuit avec d'autres personnages.

Who likes this ?

posted the 02/25/2019 at 03:37 PM by kibix971