Je me suis récemment pris Super Smash Bros. Ultimate et comme d'habitude avec un SSB, personnellement je commence par le mode aventure. Histoire de commencer en douceur et reprendre les réflexes avant d'attaquer le mode Classique pour débloquer tous les personnages et me concentrer sur le multi.



Mais, est-ce que c'est moi qui suis vraiment mauvais ou parfois la difficulté des combats dans le mode aventure est tout simplement absurde ? Globalement on a du niveau correct (je reste en difficulté Moyen pour ce mode) qui ne prend pas la tête, mais certains esprits on part dans l'indécence la plus complète.



Je n'ai commencé qu'il y a 3 jours donc pour le moment le seul exemple que j'ai en tête est la mission où on affronte Ganondorf pour l'esprit M Bison. Le mec fait du 20/50 PV par coup c'est presque risible. Et d'autres missions c'est un peu comme ça.



Du coup, où en êtes-vous sur ce mode et qu'en pensez-vous ? J'aime bien, mais je trouve la difficulté vraiment trop disparate selon les missions. Je comprends qu'on doit plus galérer pour avoir des esprits légendaires, mais il y a galérer et se manger un mur qu'on doit grinder pendant des heures... Ce n'est plus fun à un moment.