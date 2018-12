Rumeur qui ne partait de rien au départ, et dont tout le monde se contrefoutait vu que ça venait de 5chan (anciennement 2chan) avec le pseudo leak suivant : - Le stage de Joker dans Smash sera le Mementos - Jack Frost sera présent en arrière-plan pour gêner les joueurs - Persona 5 R (Complete Edition) prévu en 2019. - Persona 5 U (version baston) prévu mais reporté à une date indéterminée car Arc System Works planche en priorité sur un jeu de combat Granblue Fantasy. Personne n'a trop fait attention à ce message qui date du 10 décembre (faut dire que les fakes sur 5chan & 4chan pullulent), sauf que, aujourd'hui, Cygames a effectivement confirmé le jeu de baston Granblue Fantasy, par Arc System Works. Donc du coup... Notez qu'on ne sait pas si la Switch est concernée par ce Persona 5 R (ce qui ne serait pas étonnant pour les raisons que l'on connaît).

Who likes this ?

posted the 12/15/2018 at 03:45 PM by shanks