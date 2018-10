''On ne sait vraiment pas dans quelle direction on pourrait aller avec ce jeu, ni à quel point les gens s'insurgeraient contre son contenu. Les progressistes et les conservateurs sont très

militants, très extrêmes et très furieux en ce moment.



C'est effrayant, mais c'est également étrange, surtout que chaque camp semble ne pas rechigner à tendre vers l'absurde de temps à autres. Dans un tel contexte, il est très dur de faire une critique dans

de telles conditions. Ce qu'on peut voir est déjà tellement au-delà de la satire. Le propos

du jeu serait périmé en deux minutes, tellement les choses changent vite''

Dan Houser est soulagé de ne pas sortir le jeu dans le climat actuel, le cofondateur de, s'est exprimé sur le sujet :Il va falloir s'armer de patience, carce n'est pas avant fin 2020.