On s' en doutait déjà un peu , mais cette fois c'est officiel pour le Japon la Switch est une console PORTABLE !Pour l' instant cette annonce que le pays du soleil levant , mais je n' ai aucun doute que les USA et l' Europe serons concernés , ah aussi il y pas de chargeur non plus , mais je suppose que c'est pas grave vue que cette offre est surement conçue pour un deuxième achat .Et vous vous en pensez quoi ?Edit : La console sans Dock serait vendue pour 26 978 euros soit environ 200 euros , ce qui ferait une économie de 50 euros par rapport au prix japonais , c'est eux sa serait surement 250 euros .