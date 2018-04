Moi qui m'étais procuré une Xbox One X pour me prendre des claques, je dois dire que pour le moment c'est bien ma PS4 Pro qui me les envoie clairement, et oui, et commencez pas à couiner c'est pas du troll mais désolé c'est bien une réalité, le Monster se fait encore attendre.Ce God Of War en plus de s'avérer excellent en tout points et juste visuellement divin, que ce soit au niveau de sa DA qui est folle, les éclairages juste somptueux, le degré de finition des protagonistes/ennemis ( hormis humain peut-être, tiens comme HZD, on a un problème avec notre propre espèce ! ) les textures, les particules en veux-tu en voilà, les animations de Kratos ... etc.Alors oui il y a certains points où il fait moins que ses prédécesseurs qui sont Uncharted 4/LL et HZD, notamment l'eau côté Uncharted, les studios Sony ont du mal avec ça, et au début le fond montagneux qui a l'air d'être un JPEGmais franchement pour tout le reste il est finalement supérieur en tout point, j'ai passé énormément de temps dans les modes photos de Uncharted comme HZD mais alors lui si je m'écoutais toutes les 2 minutes je prend un screen des lieux ( oui car pas de mode photo encore hélas... )Et surtout faut savoir que je suis seulement, du moins certainement encore au début, je n'ai même pas encore rencontré Mimir... je suis pas encore rendu niveau baffe.Ajouté à ça un gameplay super bien foutu, nerveux à souhait, la sensation de surpuissance, des coups portés par Kratos est bien présente, de multiples façon d'aborder un combat de par le panel de coups mis à disposition et l'apport de Atreus qui n'est pas à négliger du tout, ce n'est pas l'un de ces protagonistes juste là entant que figurant, Atreus est une arme redoutable faut le savoir.Côté scénario je suis pas bien avancé il m'est difficile d'en parler, je peux juste dire que la relation entre Kratos et Atreus fonctionne à merveille hâte de voir la suite.En bémol, pour l'instant encore une fois, je dirais les sous-titres très petits, il faut avoir un 20/10 à chaque oeil pour y voir, du coup je suis passé en VF finalement, ça fait très bien le job ! la VO est excellente mais le fait de devoir lire sans arrêt, me sort complètement du jeu et m'empêche de profiter pleinement des décors qui m'entourent et de l'action... puis aussi la map du jeu dans les menus que je trouve plutôt fadasse en comparaison de HZD.Bon tout ça pour partager quelques screens du jeu pris à la volée et dire que oui, GOW mérite clairement son 95 metacritic à mes yeux, il n'y a pas tromperie sur la marchandise, ah et j'ai faillis oublié de mentionner un autre point important du jeu, son sound design ainsi que sa bande son magique.Voilà voilà ! (