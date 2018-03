Hokuto no Ass !!



2 bonus cette fois, avec 2 séries de pubs japonaises dont la première est complètement barré, à l'image du jeu !

Le 14 septembre 2006 marquera la date de sortie japonaise du dernier jeu de Clover Studio avant sa fermeture définitive : je veux bien sûr parler deFondé par des anciens grands noms de chez Capcom nourrissant de grandes ambitions, Clover Studio n'aura finalement tenu que trois avant de s'écrouler faute de ventes.Le très frais(et ses suites et épisodes annexes), ainsi que le poétiquen'ont pas réussi à attirer les foules. Okami, d'ailleurs, que Capcom continue à ressortir sur tous les supports.Ce qui n'est pas le cas de God Hand, sorti sur une PS2 en fin de cycle et qui lui aussi a été boudé par le public et même par une partie de la presse. Retour donc sur Gene et ses fessées cul nu, sur un ton (et vous me l'excuserez) volontairement vulgaire.God Hand nous plonge dans un univers assez bizarre, rappelant un peu le côté post-apocalyptique de Hokuto no Ken en moins sombre, et celui de Devil May Cry avec cette histoire de démons qui veulent envahir la terre.Pour vous la faire courte, Gene est un "héros" taciturne et baroudeur aux ordres d'une bimbo (Olivia) qui le manipule comme un vulgaire toutou pour défendre la veuve et l'orphelin (chose dont il a un petit peu rien à foutre).Le gros ennemi du jeu s'appelle Angra, et Gene devra dégommer un latino obèse fan d'Elvis, une nymphomane adepte du SM, un vieux type inquiétant en costard et toute une horde de punks décérébrés.On y trouve les punks à crêtes parachutés du manga de Tetsuo Hara et Buronson dans ce jeu, du loubard à foulard cigarette à la bouche, de femmes dénudés elles-aussi adeptes du fouet, de moines shaolins, d'un gorille catcheur de Lucha Libre, d'un couple d'homosexuels venant tout droit de Chô Aniki, d'une équipe de sentai complètement dégueulasse, d'un vieux pépé qui a une peur bleue de nous, d'un rockeur ringard sorti tout droit des années 1980.... Et j'en oublie.Rien n'est sérieux dans God Hand, tout est prétexte à la parodie. Ce jeu est un gros pastiche de Hokuto no Ken en premier lieu, mais aussi de tout un pan de culture ciné/manga/jeux vidéo.Pour faire clair, le scénario du jeu est tellement merdique que cela en devient drôle. Les dialogues et la mise en scène des séquences cinématiques sont très axées sur l'humour (comme ce vieux maître-ninja au niveau 7 qui rate son entrée en scène en se vautrant comme une merde).L'univers ne ressemble à rien (Western, fête foraine, Venise, univers arabisant, univers louche ???)... En clair pour leur dernier jeu, les développeurs de Clover se sont pas mal lâchés dans la limite du raisonnable of course.Si cet humour potache et placé souvent en-dessous de la ceinture à la sauce nippone ne vous sied point, il serait difficile pour vous d'adhérer à l'univers de ce titre. A vous de voir.God Hand est un beat them up 3D pur jus, 100% sans conservateur. C'est simple, on avance et on tabasse des vagues d'ennemis se présentant à nous durant 8 niveaux, composés eux-mêmes de plusieurs petits sous-niveaux. Pour cela on se battra à main nue, mais on pourra aussi des armes ramassées par terre ou chez des ennemis comme dans un bon vieux Streets of Rage des familles.Ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que le titre n'est pas accueillant. Le jeu de Capcom n'est pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Le jeu vous envoiedirons-nous dès les premières minutes avec un tutoriel à mourir de rire tellement il s'avère volontairement nullissime et inutile.Le ton est donné dès le début : démerde-toi !Et cette logique va très loin dans le sens où le joueur devra lui-même "builder" Gene au niveau de ces coups.C'est simple, le jeu fonctionne sur un système de combo que l'on peut assigner via les boutons Δ ⃞ X de la manette PS2.On assigne des techniques que l'on récupère chez des ennemis (en général des démons) ou plus simples, en les achetant dans le magasin entre chaque niveaux.Sans paraphraser la notice, God Hand laisse la main au joueur pour choisir la manière de combattre du personnage. A vous de trouver à la fois la ou les combinaisons où vous serez à l'aise pad en main, tout en étant efficace à l'écran.Gene dispose aussi d'une roulette qui lui permettra de déclenchera une attaque spéciale dévastatrice. Attention à les utiliser à bon escient car ces attaques consomment des sphères. Il sera là-encore possible d'acheter des roulettes et des sphères au magasin.Là on commence doucement à comprendre que le pognon est essentiel dans ce jeu.Enfin, et pour finir sur les commandes, on parle depuis le début de ce test de God Hand. Et bien oui, Gene dispose d'un bras (il y a d'ailleurs une histoire autour mais on s'en fout) qui lui donne une pouvoir assez violent.Ce pouvoir peut être déclenché quand une jauge en bas à gauche de l'écran devient orange.Je vous détaille çà dans l'image ci-dessous :Une fois le God Hand enclenché, Gene devient invincible pendant un laps de temps et peut littéralement défoncer ses adversaires.A ce sujet, si nos adversaires sont "Stun" (étourdis) on pourra via un QTE (qui utilisera le bouton O) les tabasser, leurs faire un German Suplex, leur mettre un coup de pied dans les couilles, et surtout pour toutes ces vilaines nanas adeptes de fouet et de cuir leur mettre une fessée ! Ce qui a fait la célébrité du jeu soit-dit en passant...Le bouton O permet aussi de contrer ou pilonner l'ennemi via toujours des QTE au timing serré.Vous avez le décor planté et les bases du gameplay, nous allons maintenant aborder les points positifs du jeu.God Hand est un titre jouissif pour peu qu'on se donne la peine de s'y investir. Car oui, le jeu de Clover est bien dur. Même en mode facile préparez-vous à souffrir, certains combats étant vraiment tendus (notamment contre le Devilhand). Les ennemis sont aussi ridicules que bien balèzes, God Hand est bien le jeu des apparences trompeuses.Le game-system est profond. Il existe plus de 100 techniques, de nombreuses roulettes, ainsi qu'un système de montée en niveau dont on n'a pas parlé. En gros mieux vous jouez, et plus vous montez en niveau. Il existe 4 niveaux en tout, mais arriver au niveau 3 constitue un vrai challenge car ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que si les ennemis vous tabassent un peu trop, vous redescendez de niveau. En gros c'est le yoyo permanent. Monter de niveau permet de faire plus mal aux ennemis.God Hand est à la fois profond, et exigeant. Bourrer comme un âne ne sert à rien, il faudra (très) bien jouer pour faire tomber des mid-boss ou un boss sans trop transpirer.La durée de vie est correcte, et se situe aux alentours des 12 heures (en comptant le farming de l'argent).En effet, il existe un casino bien complet qui vous permettra de jouer aux machines à sous, à la roulette ou au poker pour gagner du pognon.Cependant je vous conseille davantage de parier sur la course des chihuahuas qui permet de gagner de la thune plus vite. Car n'oublions que l'argent est le nerf de la guerre dans ce jeu.Il sera possible de s'entraîner dans une zone dédiée, de tester de nouvelles techniques et même de participer au défi de l'arène qui permet là-encore de gagner de l'argent. Appréciable tout çà !Les modèles des personnages sont justes énormes, à l'ancienne, et joliment détaillés pour de la PS2. A ce sujet, le doublage US est de qualité, on sent vraiment que les acteurs se sont bien lâchés eux-aussi. Le chara-design est fort réussi et fait mouche systématiquement.On ne peut pas en dire autant des décors du jeu, vides, grossiers et surtout ultra-buggés. Le clipping est omni-présent au point de nuire à la lisibilité de l'action. Et pour couronner le tout, les développeurs nous ont concocté une caméra horripilante.L'un des points noirs du jeu, est qu'il n'existe pas comme dans Ninja Gaiden sur Xbox par exemple, un bouton qui permet de recarder proprement la caméra derrière Gene.Un nouveau problème découle du précédent : l'impossibilité de "locker" un ennemi en particulier. En gros, il faudra faire preuve de concentration et de dextérité si vous voulez mettre une raclée à un ennemi en particulier. Gene a souvent tendance à le lâcher et à se déporter vers celui plus proche de lui. Jouez-y et vous comprendrez plus clairement ce que j'explique là.Il est possible d'esquiver, mais il n'est pas possible de garder. Cela aurait rendu peut-être le jeu un peu facile, mais bon sang combien de fois j'aurais aimé garder, d'autant que le gameplay se rapproche tout de même d'un jeu de combat en versus.Les menus du jeu ne sont pas exemplaires, et surtout on ne nous explique pas grand-chose. J'ai le jeu sans la notice, et j'ai mis quelques temps pour comprendre à quoi servait tous les items.Au niveau de la bande sonore, le titre est très moyen et aurait mérité des thèmes un peu plus loufoques ou épiques.Enfin, et pour finir, le drop des items est vraiment aléatoire. Comme vous vous en doutez, on aura souvent besoin d'items de santé (symbolisés par des fruits) et quand le jeu décide de ne pas être sympa, il ne vous en donnera pas ou si peu. Cela est surtout vrai contre les boss, où les jarres peuvent potentiellement droper que de l'argent !