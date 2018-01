News Ps4/X1/Switch/Vita/3DS









Voilà, on y est, plus que quelques heures avant que le jeu soit débloqué pour les acheteurs démat' et que ceux qui n'ont pas eu la chance de le récupérer en avance mettent enfin leurs mains dessus.

Il est donc temps pour moi de vous livrer le pack de musiques de l'anime de Dragon Ball !







Quelques informations sur les musiques :



1) J'ai coupé le silence habituel du début et fin des musiques afin d'avoir un enchainement plus fluide sans blanc et une lecture en repeat plus propre.



2) Les musiques sont pratiquement à la même tonalité pour éviter d'avoir une musique plus forte qu'une autre et donc de devoir baisser ou augmenter le son.



3) J'ai ajouté des jaquettes pour une navigation plus simple entre les musiques



4) Une grande partie des musiques ont été fait à partir de fichiers flac pour une qualité optimale mais malheureusement, tout n'est pas trouvable dans cette qualité.



Il s'agit d'une sélection personnelle de ce qui a mes yeux colle bien au jeu, toutes les musiques de Dragon Ball ne sont pas dans ce dossier, mais si jamais j'ai oublié une musique importante et que vous aimez, n'hésitez pas à me le faire savoir et elle sera ajoutée dans une éventuelle V2.



Petit Disclaimer: Je n'ai pas eu le temps de vérifier la tonalité de la playlist Budokai en condition de jeu sur la beta, donc je n'assure pas que la balance soit du même niveau que les autres.





Petite démo que j'avais fait avec Guilty Gear Xrd:









Lien de téléchargement :



https://mega.nz/#!LIFSwCLY!v-23eKhCAONXjoty_8AitMefS54iVlLBc9-5gLdeVlU





Petit tutorial pour les néophytes de la manip' :



1) Vous avez besoin de 2 fichiers à la racine de votre Clé USB: MUSIC et PS4

2) Ajoutez le dossier Anime Music Pack dans le fichier MUSIC

3) Installez l'application Lecteur Multimedia sur votre Ps4

4) Il suffit maintenant de mettre votre Clé USB dans le port USB de votre PS4

5) Lancez le Lecteur Multimédia, choisissez une musique et appuyez sur X. La musique va démarrée immédiatement.

6) Si vous voulez continuer d'écouter votre musique pendant que vous jouez, appuyez sur le bouton PS pour revenir au menu principal.

7) Si vous avez besoin d'ajuster la musique, appuyez et maintenez le bouton PS pendant une seconde ou deux puis allez dans l'option du Lecteur Multimedia.



Astuce #1: Vous pouvez créer votre propre playlist en appuyant sur le stick droit sur la chanson que vous aimez pour l'ajouter à votre liste de favoris puis lire cette playlist!



Astuce #2: Vous pouvez désactiver la fenêtre qui s'affiche quand une musique se lance dans les options de votre console.









J'espère que ce petit cadeau vous permettra d'encore plus savourer Dragon Ball FighterZ!





Une (grande) sélection de BGMs de Dragon Ball/Z, des films, de DBSuper, Kai et de GT.Un dossier contient toutes les BGMs et d'autres dossiers sont consacrés à chaque série avec en plus les Opening, Ending et Insert Song.Une playlist avec seulement les OP/ED/IN de la série et des jeux, la majorité sont en format short comme un générique normal.Uniquement des musiques de Kageyama provenant de la série, des films, des albums et des jeux au format long.Les musiques concernant que certains personnages comme Hikari no WillPower, Tokusentai, Wolf Hurricane, Unmei no Hi, Solid State Scouter, F,...Une sélection de musiques des Budokai, toute l'OST de Butoden 1, 2, 3, Hyper Dimension et Ultimate Battle 22 ainsi que des versions Arranged pour Super Butoden 1, 2 et 3.