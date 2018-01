Voici les rôles de Takamitsu Iijima au sein de Japan Studio

Gravity Rush 2

The Last Guardian

Bonjour Gamekyo,Comme beaucoup le savent,reste le studio le plus gigantesque de Sony avec plus de 400 employés. Naughty Dog compte environ 200 employés.Ils ont l'habitude de créer de petites perles commeou encore...Ils participent également à la création de monuments vidéoludiques commeQuelques projets ne donnent rien d'intéressant puis sont des échecs critiquent et commerciaux commeDepuis quelques temps je me renseigne sur les projets possibles du studio, les indices des insiders, développeurs et de Shuhei Yoshida laissés aux joueurs... Donc voici un dossier sur les équipes et projets possibles de Japan Studio.- Ape Escape, Knack 1, Knack 2Cette équipe fut temporairement dirigée par Mark Cerny maisvient d'avoir le rôle de Directeur Créatif de l'équipe.Cet homme est derrière toute la partie artistique des jeux Ape Escape, il souhaite créer un jeu qui vise un publique purement Japonais. Ce nouveau projet et cette nouveau direction fera du bien à cette équipe pour repartir sur de bonnes bases != Soul Sacrifice, Freedom WarsCette équipe travaille sur un projet Playstation 4 depuis la sortie de Freedom Wars fin juin 2014.= Tokyo Jungle, RainL'équipe travaille sur un projet PS4 depuis la sortie deen 2012.Alors Tokyo Jungle 2 ? Un Remaster ? Une nouvelle IP ?= Gravity Rush, SirenPeu après, l'équipe dea commencer le développement d'un nouveau projet. Il faudra attendre la toute fin de cette génération voir le début de la prochaine pour découvrir le projet de cette équipe.= The Last GuardianL'équipe travaille sur un nouveau projet depuis la sortie defin 2016. Un nouveau projet très certainement en partenariat avecet. Maintenant que l'équipe est repartit sur de bonnes bases, leur projet devrait ce dérouler sans trop de problèmes.= Locoroco SeriesVous pensez peut-être que c'est l'équipe qui a le moins de choses à offrir ? Détrompez vous, à l'heure actuelle, il est possible que le plus gros projet PS4 de Japan Studio soit en cours de développement chez cette équipe.chef de cette équipe, pense depuis 2007 a développer un grand RPG ambitieux.En 2014, Verendus tease un gros projet en préparation chez SIE Japan Studio, de l'ampleur d'un grand Final Fantasy, un projet qui ne sera pas dévoilé avant l'E3 2017 minimum selon lui à l'époque.A l'E3 2015, après le re-reveal deet la sortie toute fraiche de, lors d'une interview avec Kinda Funny Games, Shuhei Yoshida a teasé le développement d'un gros jeu au sein de Japan StudioIl y a un peu plus d'un an, Shinobi602 parlait DU projet de Japan StudioLe studio viens de voir arriver une dizaine de nouveaux artistes et développeurs qui ont un style qui n'a rien à voir avec Locoroco.Enfin, cette équipe n'ayant rien sortit de neuf depuisen 2009, tout va dans le sens d'un projet plus ambitieux pour cette team.avec FromSoftware, Capcom Online, BluePoint Games, Level-5, Clap Hanz, etc...Le moins que l'on puisse dire c'est que Japan Studio est l'un des studios Playstation les plus créatifs, avec beaucoup de projets différents.J'ai personnellement très hâte de voir à quoi ressemblera le projet de la, les projets des, celui deet le partenariat secret (de polichinelle) avec