Puyo Puyo Tetris réunit les deux rois du funk sur un même disque, un peu comme si Prince et Michael Jackson avaient vraiment décidé d'enregistrer un morceau en commun. Rien que pour ce fantasme assouvi, le jeu mérite votre curiosité, et vu le souci de finition qui l'anime, vous pouviez difficilement faire fausse route à la base. Jouable dans d'innombrables configurations et bardé de modes de jeu aussi bien sérieux que fantaisistes, y compris quand il s'agit de faire coïncider les deux écoles,. Autrement dit, un gars sûr.Le mode Swap divertissantOn pense quand même aux débutantsPlein de configurations possiblesLes deux rois du puzzle game réunisLes dialogues à frémirLe mode Fusion manque de lisibilitéAssez corsé pour les néophytes