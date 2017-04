Mario Kart Deluxe ne bénéficie pas plus que ça de son passage sur Switch

De minuscules améliorations

Comme attendu, Digital Foundry a mis côte à côte Mario Kart 8 et Mario Kart 8 Deluxe pour voir si Nintendo en aurait pas profité pour lisser un peu son chef-d’œuvre. La réponse est plutôt non.Avec un peu plus de puissance à sa disposition, il n’aurait pas été déconnant de voir une amélioration technique ou graphique de Mario Kart 8 Deluxe par rapport à Mario Kart 8. Or, Digital Foundry ne peut que constater que ce n’est pas le cas. Dans une vidéo comparative dont le site a le secret, on découvre que ce portage a limité le lissage au minimum. On peut malgré tout noter une augmentation de la résolution native. On passe ainsi de 720p à 1080p en mode dock ce qui a pour effet immédiat de rendre le jeu un tout petit peu plus net sur une télévision.Digital Foundry note également une amélioration du filtrage des textures, ce qui réduit le nombre d’artefacts visuels sur les motifs qui se répètent au sol. Il s’agit de zones de flou que l’on peut voir sur la route, à mi-distance. Cette version Deluxe bénéficie également de la correction d’un bug qui faisait que le jeu sautait une image toutes les secondes, baissant ainsi le rafraîchissement de la version Wii U à un 59 images par seconde effectif. Sur la version Switch en revanche, on est dans du véritable 60 images par seconde. Enfin, les temps de chargements sont également moins longs avec une réduction de six secondes environ au lancement d’une course.Bref, ce sont des détails à la marge et on aurait été en droit d’en demander un peu plus. Une rafraîchissement à 60 FPS en écran partagé à trois ou quatre joueurs par exemple. En effet, la version Switch, comme la version Wii U avant elle, propose un rafraîchissement à 30 FPS seulement, contre 60 FPS à un ou deux joueurs.Il n’en reste pas moins que Mario Kart 8 possède une direction artistique et des textures léchées. Le jeu ne semble pas vieillir et a priori, lancé à toute berzingue dans les chicanes, l’expérience reste particulièrement plaisante, y compris pour les yeux.