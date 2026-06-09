Tales of Eternia Remastered est confirmé

Bandai Namco continue dans son recyclage sans trop se soucier que le dernier épisode inédit va bientôt avoir 5 ans, et c'est doncqui sera le prochain élu pour un polish sur tous les supports, et e dès le 16 octobre.Et bien sûr, le confort de la modernité sera présent comme un mode de vitesse X2 en auto-battle, la possibilité de désactiver les combats aléatoires si vous vous sentez suffisamment boosté, mais aussi un marqueur de destination des plus essentiels pour ne pas se retrouver bêtement perdu. Notez également que l'on pourra switcher entre rendu d'époque et affinage (aussi bien sur les graphismes que les bruitages).