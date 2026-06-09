recherche
News / Blogs
Tales of Eternia Remastered est confirmé
Bandai Namco continue dans son recyclage sans trop se soucier que le dernier épisode inédit va bientôt avoir 5 ans, et c'est donc Tales of Eternia qui sera le prochain élu pour un polish sur tous les supports, et e dès le 16 octobre.

Et bien sûr, le confort de la modernité sera présent comme un mode de vitesse X2 en auto-battle, la possibilité de désactiver les combats aléatoires si vous vous sentez suffisamment boosté, mais aussi un marqueur de destination des plus essentiels pour ne pas se retrouver bêtement perdu. Notez également que l'on pourra switcher entre rendu d'époque et affinage (aussi bien sur les graphismes que les bruitages).

2
Qui a aimé ?
ouken, aeris201
publié le 09/06/2026 à 17:15 par Gamekyo
commentaires (10)
mattewlogan publié le 09/06/2026 à 17:22
C’est un Remaster très léger quand même…
Mais bon j’aime bien cet épisode
shido publié le 09/06/2026 à 17:38
ils commence a nous faire chier avec leurs remaster la, un nouveau tales , merde !!!
idd publié le 09/06/2026 à 17:47
Je le vois plus ça comme un portage qu'une remaster, le jeu aurait pu sortir en PS1 classics que ça aurait été pareil. je suis bon client quand même donc je l'achèterai même si pareil la date c'est pas cool un jeu comme ça tu le sors n'importe quand pas obligé de faire comme les autres et tout balancer en septembre/octobre, avant jétéha
ootaniisensei publié le 09/06/2026 à 17:48
Ok mais est ce qu'il sera traduit pour l'occasion ? Parce qu'il était sorti qu'en anglais ici
ouken publié le 09/06/2026 à 17:54
Quel charme ça a le pixel quand même !! Coloré et beau
hyoga57 publié le 09/06/2026 à 18:16
ootaniisensei D’après la page Steam, il sera bien traduit.

https://x.com/Yuki_Lise24/status/2064398989772968120?s=20
testament publié le 09/06/2026 à 18:20
voilà ils ont tout compris, maintenant on veut d'autres épisodes 2D
thedoctor publié le 09/06/2026 à 18:25
ootaniisensei publié le 09/06/2026 à 18:34
hyoga57 cool
kageyama publié le 09/06/2026 à 18:35
etil est comment le rendu d’époque ? parce que la dans la video ca fait vraiment pixelisé à mort
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Tales of Eternia Remastered
0
Ils aiment
Nom : Tales of Eternia Remastered
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : Bandai Namco
Genre : RPG
Autres versions : PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo