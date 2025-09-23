Kojima Productions : des nouvelles du projet ''OD''
Dans le cadre des 10 ans de son nouveau studio (plus si nouveau du coup), Hideo Kojima a partagé un nouveau teaser de son projet « OD » pour le compte des Xbox Game Studios, déjà pour prouver que le chantier était toujours actif et pas annulé, et s'il est encore difficile de savoir ou comprendre à quoi s'attendre réellement, une légère odeur de Silent Hills commence à ressortir de cette expérience horrifique et potentiellement malsaine.
Très curieux d'en voir plus
khazawi Pour quelle raison ?
Sinon ça a l'air cool.
Je ne joue pas aux jeux d'horreur mais c'est top pour ceux qui aiment
Et même avec une sortie partout, je doute fort que cela soit un succès.
Death Stranding, ça n'avait pas forcément plu a tous et il me semble que ça n'a pas été un grand succès commercial. A la base, c'était loin d'être évident qu'un 2e opus allait sortir. Et je pense aussi que ça n'a pas été un ras de marée les ventes du 2.
Après j'ai toujours trouvé Kojima surcoté sur ses qualités de "génie"
Je rappelle juste que Death Stranding 2 ne devait même pas voir le jour vu que le premier était pas top niveau des ventes sur Ps4 à l'époque. Sûrement que le projet avec Xbox a piqué Sony a vif et a finalement accepter un 2e opus avant que D.S appartiennent complètement à Kojima.
Bref, factuellement, les jeux de Kojima Prod, y a rien de fou.
Les gens se prennent trop pour des analystes financier ou des producteurs. Alors qu'on en a rien a foutre, ce qu'on veut c'est jouer a des jeux. Qu'ils se vendent bien ou mal c'est le problème des créateurs.
Enfin, Kojima est bien entouré, je vais pas dire qu'il s'en bas les couilles mais presque.
Quand tu vois que le banquier qu'il a ramené est fan de lui et fait une collaboration avec son studio, je pense qu'on a pas à s'inquiéter des financements des prochains Kojima haha
Death Stranding 2 est déjà dans les oubliettes 2/3 semaines après sa sortie.
Je sais qu'il y a des gens matrixés par lui depuis Metal Gear mais ca date un peu tout cela et il n'était pas seul surtout.
Bref, pour en revenir au jeu OD, ça ressemble beaucoup à un jeu qui va finir par être annulé ou qui sera un flop vu la tournure des événements concernant ce titre
Si ça suit les traces de P.T, ça va forcément intéresser le public ciblé de fan d'expériences horrifiques.