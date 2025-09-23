Kojima Productions : des nouvelles du projet ''OD''

s

Dans le cadre des 10 ans de son nouveau studio (plus si nouveau du coup), Hideo Kojima a partagé un nouveau teaser de son projet « OD » pour le compte des Xbox Game Studios, déjà pour prouver que le chantier était toujours actif et pas annulé, et s'il est encore difficile de savoir ou comprendre à quoi s'attendre réellement, une légère odeur decommence à ressortir de cette expérience horrifique et potentiellement malsaine.Patience, et toujours pas la moindre date.