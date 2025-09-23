recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Kojima Productions : des nouvelles du projet ''OD''
Dans le cadre des 10 ans de son nouveau studio (plus si nouveau du coup), Hideo Kojima a partagé un nouveau teaser de son projet « OD » pour le compte des Xbox Game Studios, déjà pour prouver que le chantier était toujours actif et pas annulé, et s'il est encore difficile de savoir ou comprendre à quoi s'attendre réellement, une légère odeur de Silent Hills commence à ressortir de cette expérience horrifique et potentiellement malsaine.

Patience, et toujours pas la moindre date.

  • Kojima Productions : des nouvelles du projet ''OD''
14
Qui a aimé ?
bourbon, angelsduck, ouken, mrponey, junaldinho, burningcrimson, icebergbrulant, sk8mag, ravenx13, marchand2sable, iglooo, pimoody, kurosagi, geneon
publié le 23/09/2025 à 05:55 par Gamekyo
commentaires (30)
shanks publié le 23/09/2025 à 05:56
Au départ, m'en foutais totalement mais là, y a un début de curiosité.
bourbon publié le 23/09/2025 à 06:23
La porte d'entrée et la carte qui tombe par l'interstice, la vue fps dans l'appartement ça m'a fait penser à SH4: The Room.

Très curieux d'en voir plus
bladagun publié le 23/09/2025 à 06:46
Purée 10 ans déjà !
ouken publié le 23/09/2025 à 07:36
Whaou il y a une p***** d'ambiance
xynot publié le 23/09/2025 à 08:34
Ok là ça m'intéresse
patrickleclairvoyant publié le 23/09/2025 à 08:47
Il va enfin sortir P.T, mais le côté Cloud intervient comme Quantum Break avec une série télé ou un truc du genre ?
burningcrimson publié le 23/09/2025 à 08:53
On dirait le build final de PT
khazawi publié le 23/09/2025 à 09:31
Ca va floper sévère
noishe publié le 23/09/2025 à 09:59
Si le rendu graphique est aussi bon pour la version finale, ça serait dingue. La pluie sur les vitres c'est très impressionnant Il va forcément réutiliser certaines idées de P.T.

khazawi Pour quelle raison ?
naoshige11 publié le 23/09/2025 à 10:36
noishe ce qui me fait peur moi c'est l'utilisation de moteur de l'enfer qu'est l'UE5. Y'a 90% de chances qu'il soit ultra beau mais qu'il tourne ultra mal.

Sinon ça a l'air cool.
marchand2sable publié le 23/09/2025 à 10:55
Super intriguant, j'adore.
noishe publié le 23/09/2025 à 11:46
naoshige11 Oui je comprends totalement, ce moteur est infernal à dompter. Si c'est des espaces plus petits et restreints comme on peut voir ici, peut être que ça sera plus facile à optimiser, en tout cas je l'espère
mooplol publié le 23/09/2025 à 12:01
Il aura réussit : )
Je ne joue pas aux jeux d'horreur mais c'est top pour ceux qui aiment
taiko publié le 23/09/2025 à 12:24
Ça donne envie ! Sûrement ce qu'il fallait voir du tgs.
mattewlogan publié le 23/09/2025 à 12:25
Il y a une bonne ambiance quand même par contre c’est fou de se dire que de toute façon tout sera sur PlayStation aussi
taiko publié le 23/09/2025 à 12:25
Il a mis le bruit du bébé de PT pour que l'on comprenne que ça sera PT renommé en OD?
khazawi publié le 23/09/2025 à 12:42
noishe pas de date, concept qui risque de ne pas plaire à tout le monde, "exclue Xbox"...
Et même avec une sortie partout, je doute fort que cela soit un succès.
Death Stranding, ça n'avait pas forcément plu a tous et il me semble que ça n'a pas été un grand succès commercial. A la base, c'était loin d'être évident qu'un 2e opus allait sortir. Et je pense aussi que ça n'a pas été un ras de marée les ventes du 2.


Après j'ai toujours trouvé Kojima surcoté sur ses qualités de "génie"
akiru publié le 23/09/2025 à 14:39
khazawi le jour ou tu fera la différence entre succès commercial et production intéressante t'aura fait un grand pas tu vas voir.
zekk publié le 23/09/2025 à 15:10
akiru C'est pas le seul d'ailleurs
skuldleif publié le 23/09/2025 à 15:11
mattewlogan et c'est une tres bonne choses pour les abonés gamepass sans ca , les investissement et encore + japonais ne seraient pas possible cf ninja gaiden 4
skuldleif publié le 23/09/2025 à 15:12
moi tout ce qui est horreur c'est mon dada donc lets go!
khazawi publié le 23/09/2025 à 16:52
akiru Kojima en solo, perso je ne vois pas ce qu'il a fait de fou. Tant mieux pour ceux qui ont apprécié.

Je rappelle juste que Death Stranding 2 ne devait même pas voir le jour vu que le premier était pas top niveau des ventes sur Ps4 à l'époque. Sûrement que le projet avec Xbox a piqué Sony a vif et a finalement accepter un 2e opus avant que D.S appartiennent complètement à Kojima.

Bref, factuellement, les jeux de Kojima Prod, y a rien de fou.
zekk publié le 23/09/2025 à 17:15
khazawi donc le mec te parle de qualité et pour dire que ce n'est pas fou ,tu reviens avec les ventes
akiru publié le 23/09/2025 à 17:41
zekk Je sais pas quoi dire.

Les gens se prennent trop pour des analystes financier ou des producteurs. Alors qu'on en a rien a foutre, ce qu'on veut c'est jouer a des jeux. Qu'ils se vendent bien ou mal c'est le problème des créateurs.

Enfin, Kojima est bien entouré, je vais pas dire qu'il s'en bas les couilles mais presque.

Quand tu vois que le banquier qu'il a ramené est fan de lui et fait une collaboration avec son studio, je pense qu'on a pas à s'inquiéter des financements des prochains Kojima haha
khazawi publié le 23/09/2025 à 18:37
akiru bah ouais, c'est du business a la base. Tu ne vends pas, tu meurs quelque soit la qualité.

Death Stranding 2 est déjà dans les oubliettes 2/3 semaines après sa sortie.

Je sais qu'il y a des gens matrixés par lui depuis Metal Gear mais ca date un peu tout cela et il n'était pas seul surtout.

Bref, pour en revenir au jeu OD, ça ressemble beaucoup à un jeu qui va finir par être annulé ou qui sera un flop vu la tournure des événements concernant ce titre
sandman publié le 23/09/2025 à 19:22
intéressant, c'est vraiment la suite spirituelle de PT... y'a même le même bruit de bébé... brrrr
zekk publié le 23/09/2025 à 20:49
akiru +1 aucune passions chez ce genre de personnes qui ont l'air d'oublier que c'est souvent des succès d'estime qui ont fait la renommée de studios et de constructeurs avant le succès commercial
akiru publié le 23/09/2025 à 22:26
khazawi Ba non il y en a qui savent bien s'entourer justement. Tu crois que Suda 51 il vend des jeux ? Non pourtant il est toujours là.
noishe publié le 24/09/2025 à 05:43
khazawi Je peux comprendre qu'on trouve Kojima surcôté, même si j'adore ce qu'il fait. Ici, il s'agit d'une collaboration avec Jordan Peele donc il ne sera pas seul pour l'élaboration du jeu, peut être que ça sera moins estampillé Kojima.

Si ça suit les traces de P.T, ça va forcément intéresser le public ciblé de fan d'expériences horrifiques.
xylander publié le 24/09/2025 à 12:03
Hypé.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Xbox Game Studios
11
Ils aiment
Nom : Xbox Game Studios
Copyright © Gamekyo