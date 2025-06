Skybound Games nous annonce Invincible VS

Le style d'animation aurait pu nous faire parier sur un projet secondaire de NetherRealm maisn'aura finalement aucun rapport avec les créateurs de(et) puisqu'on trouve derrière Quarter Up, une toute nouvelle boîte sous la bannière de Skybound et dans laquelle on retrouver plusieurs anciens dude 2013.Et c'est donc en 2026 que sortira cette adaptation sauce baston 3V3 d'une licence qu'il est inutile de présenter, ou sinon il suffit de vous rendre sur Prime en apprécier l'efficacité.