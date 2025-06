Clockwork Revolution : la nouvelle licence de inXile s'offre une nouvelle présentation

2 ans après le reveal, le très attirantdu studio inXile est revenu se montrer sur la « scène » du Xbox Showcase, montrant toutes ses intentions mélangeant RPG et immersive-sim dans une ambiance très british mais façon steampunk, avec tout ce qu'il faut en système de choix, personnalisation jusqu'au matos, choix de classe et cette fameuse mécanique du contrôle du temps pour « changer le futur ».Malheureusement aucune date mais ça sent fort le 2026, toujours sur PC/XBS et dans le Game Pass.