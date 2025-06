Ninja Gaiden 4 : trailer et date de sortie

Financement qui fait plaisir à tout le monde depuis que Xbox est en quelque sorte passé « semi-tiers »,marquera le retour de la franchise le 21 octobre (mais on n'oubliera pas le petiten 2D fin juillet), et ce sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et dans le Game Pass.La nouvelle bande-annonce nous montrera autant Hayabusa que le nouveau protagoniste Yamako, la forme Bloodraven à utiliser au bon moment puisque pouvant casser n'importe quelle garde ennemie et une partie du nouvel équipement pour ce quatrième épisode comptant bien garder son feeling premier, même avec PlatinumGames aux commandes. Oui, Yuji Nakao vient encore de le promettre : l'évolution du média ne transformera pas la série en Soulsborne.