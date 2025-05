Summer Game Fest : la liste des partenaires de l'édition 2025, dont le retour de Nintendo Summer Game Fest : la liste des partenaires de l'édition 2025, dont le retour de Nintendo

L'actualité sera riche la semaine prochaine et pas seulement avec le lancement de la Nintendo Switch 2 puisque dès le lendemain s'ouvriront les portes du Summer Game Fest, programme annuel chapeauté par Geoff Keighley et profitant de la mort de l'E3 depuis quelques années, sans en avoir la même ferveur mais c'est ça ou rien.



La liste des 60 participants est disponible ci-dessous avec en surprise le retour de Nintendo en partenaire, permettant aux 3 constructeurs d'être de nouveau réunis sous une même bannière. Pas d'indice en revanche sur les intentions du « petit artisan » qui peut tout aussi bien se contenter du strict minimum (des bornes jouables sur le salon de L.A. pour promouvoir sa Next Gen) qu'une bande-annonce durant la conférence du 6 juin… ou tout simplement, et c'est ce que l'on souhaite tous, un bon gros Nintendo Direct.



Le programme complet des festivités (si connu dans ses moindres détails) sera publié sur le site en milieu de semaine prochaine.