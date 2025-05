Un petit espoir pour une future traduction FR de The Hundred Line : Last Defense Academy ?

Nous avions évoqué ce week-end le fait que le studio de Kazutaka Kodaka se portait mal suite à la mauvaise réception commerciale de(pourtant globalement apprécié par la critique) et si le « risque de faillite » est bien présent, les employés ne comptent pas rester les bras croisés en attendant.Répondant aux interrogations de la communauté, le créateur à qui l'on doit égalementa indiqué qu'aucun portable PlayStation/Xbox n'était à l'ordre du jour (il n'est disponible que sur PC/Switch) et l'on comprend vu les sous-entendus que les chances que cela arrive sont très minces, faute de ressources nécessaires.En revanche, il n'est peut-être pas trop tard pour attirer les indécis : si le titre continue de faire un minimum de ventes, il est possible selon Kodaka que l'expérience soit améliorée par le biais de quelques mises à jour… mais également l'intégration de traductions dans d'autres langues. Car on rappelle que pour l'heure, seuls les sous-titres US et japonais sont proposés, ce qui n'aide pas non plus.