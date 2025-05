Assassin's Creed Shadows dévoile sa feuille de route

Après avoir réussi son lancement sur de nombreux territoires, l'heure est venue pour Ubisoft de dévoiler la feuille de route de sonavec beaucoup de choses dont du contenu inédit gratuit mais également diverses améliorations comme de coutume pour narguer ceux qui ont déjà bouclé l'aventure.Début mai :- Nouvelle quête scénarisée et gratuite.- Nouveau Pass Codex (toujours gratuit).- Diverses améliorations QOL.Fin mai :- Première collaboration.- Nouvelles fonctionnalités de parkour.- Mise à jour du mode Photo.Juin :- Nouvelle quête scénarisée et gratuite.- Nouveau compagnon pour la Ligue.- Nouveau mode de difficulté.- Nouvelles options pour l'immersion (comme supprimer les contours en mode infiltration).- Le système d'alerte s'étendra aux zones et pas uniquement aux camps.A venir d'ici la fin d'année, mais encore non daté :- New Game +.- Encore plus de quêtes scénarisées.- D'autres collaborations.- D'autres Pass Codex gratuits.- L'extension Claws of Awaji (*).(*) Gratuite pour tous ceux qui ont précommandé le jeu.