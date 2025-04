MindsEye : un peu de gameplay pour le prochain projet de Leslie Benzies, et toujours des inquiétudes

Objet d'une certaine curiosité, le projetde Leslie Benzies (ex grosse pointure de Rockstar) est censé arriver le 10 juin prochain sur PC/PS5/XBS avec l'appui éditorial de IO Interactive, avec volonté de revenir à l'essence du JV ou plutôt celui du début des années 2000, avec une expérience voulue comme linéaire par une suite de missions explosives et un total d'une quinzaine d'heures de jeu.Pourquoi pas, même si l'on espère que le fun et le rythme seront au moins au rendez-vous vu la nouvelle vidéo de gameplay ci-dessous (assez courte) suscitant un peu d'inquiétude devant les animations et le manque de patate. En apparence.