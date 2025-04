Forza Horizon 5 : un dernier trailer et le compte-rendu DF avant la sortie sur PlayStation 5

Peu après, c'est maintenant l'excellentqui s'apprête à débouler sur PlayStation 5 et en voici le trailer de lancement en prévision de son arrivée dès demain sur le PS Store pour ceux qui ont opté pour la Premium Edition, et la semaine prochaine pour les autres.Digital Foundry en profite pour nous faire son petit topo habituel où il en ressortira un résultat sensiblement identique entre les versions PlayStation 5 et Xbox Series, tandis que les possesseurs de PS5 Pro repartiront avec une expérience sans compromis ou presque : le Ray Tracing restera exclusif au mode Qualité, mais sans briller autant que dans unforcément moins gourmand par sa structure.