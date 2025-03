Légendes Pokémon Z-A nous explique son système de jeu principal avec une nouvelle bande-annonce

Très fortement mis en avant durant le Direct, et c'est logique vu qu'il s'agit sans nul doute de la plus grosse cartouche commerciale restante à venir sur Switch,a donc eu droit à une nouvelle présentation permettant d'apprendre que la ville d'Illumis sera soumise au cycle jour/nuit, dont le système aura une très haute importance dans la progression : la nuit, on cesse l'exploration et le blabla pour parler combat avec tout ce qui bouge, le but dans la société étant que chacun multiple les affrontements pour passer du rang Z à A (vous avez compris le titre ?) afin d'obtenir le droit de formuler n'importe quel souhait.Ce nouveau spin-off sortira en fin d'année, toujours uniquement sur Switch 1 et on ne peut que croiser les doigts pour du cross-gen ou ne serait-ce qu'une upgrade tant la moindre amélioration technique/graphique serait tout sauf du luxe.