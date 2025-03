La Nintendo Switch continuera de vivre en 2026 avec du Tomodachi Life et du Rhythm Paradise

Du dernier Direct Switch 1, nous attendions de nouveaux remasters Switch commeet, mais la firme a surpris d'une certaine façon en annonçant que la console continuerait d'avoir droit à de nouveaux petits jeux bien inédits, et ce même en 2026.Car que ce soit cross-gen ou non (mais rétrocompatible dans tous les cas), ce sera donc l'année prochaine que la Switch accueillera déjà un nouveau, cette sorte de Sims en beaucoup plus déjanté et encore plus quand vous mettez le nom et le visage des gens de votre entourage. L'autre, c'est le retour de la franchiseet ses petits morceaux qui ont le don de nous rentrer directement dans la tête.