Xenoblade Chronicles X DE : le gros trailer

Encore un peu moins d'un mois avant le lancement desur cette bonne vieille Switch qui s'apprête d'ailleurs à souffler ses 8 bougies, et Nintendo nous en offre l'habituel trailer overview pour faire un point complet, au risque de gâcher quelques surprises.Dernier épisode de la franchise à ne pas avoir foulé la console hybride, « Xeno X » profitera de divers ajouts autant au niveau du contenu (nouveaux persos, narration, zone inédite…) que dans l'accessibilité (objectifs simplifiés pour certaines quêtes, aucune barrière de niveau pour les coffres, changement d'heure où l'on souhaite…) en plus d'un Level Cap augmenté à 60 et bien sûr de modèles refaits pour l'occasion.Sortie prévue le 20 mars.